Усього за півтори доби ролик зібрав понад 100 тисяч переглядів.

У мережі "завірусився" ролик за участі українського військового, який станцював запальний танок під трек відомої співачки Вітні Х'юстон "Queen of the Night".

Відео опублікували на сторінці Збройних сил України у Twitter.

Танець військового так сподобався користувачам соцмереж, що всього за півтори доби він зібрав понад 4,5 тисячі вподобань та понад 100 тисяч переглядів, а ретвітнули його майже 750 разів.

Читайте такожСоловйов запропонував покарати Данилка за пісню "Батько наш Бандера" - співак відповівУ коментарях зібралися користувачі не лише українського сегменту, на відео зреагували й у Франції, Німеччині та в Ізраїлі. "Це дуже смішно", "Я захоплююся духом і силою тих, хто захищає Україну. Який сильний і чудовий народ українці", "Будемо сподіватися, що це всі дії, які відбуватимуться на Донбасі", - пишуть у коментарях іноземні користувачі. Деякі також публікують у відповідь відео з танцями німецьких поліцейських, а також єгипетських та ізраїльських військових.

"Тепер моє улюблене відео в інтернеті", "Разів сто передивилася", - захоплюються також українці.

Нагадаємо, вірш Василя Стуса несподівано увірвався в тренди українського TikTok.

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