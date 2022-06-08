Влада міста зазначила, що з таким раніше в Авдіївці не доводилось стикатися.

Російські окупанти телефонують мирним жителям Авдіївки питають адресу та кількість людей у будинку, а потім обстрілюють їх.

Про це повідомила прес-служба Авдіївської міської військової адміністрації.

"Росіяни тероризують мешканців Авдіївки. І вигадали для цього новий спосіб, з яким раніше в нашому місті не доводилось стикатися. Телефонують з невідомого номеру, питають адресу та чи багато людей знаходиться у будинку (питають безпосередньо, так, ніби давні знайомі, та переживають за долю міста). Людина відповідає. Через кілька хвилин після дзвінка цей будинок накриває ворожа артилерія", - йдеться у повідомленні.

За інформацією прес-служби, у місті зафіксували вже кілька таких випадків.

Влада міста закликала громадян з міркувань безпеки не повідомляти вказану інформацію незнайомим підозрілим особам. "Це може призвести до негативних наслідків", - попередили у адміністрації.

"Якщо вам зателефонували невідомі особи, не повідомляйте їм місце свого розташування, точну адресу, не надсилайте геолокацію чи навіть приблизні координати. Натомість спробуйте дізнатися, звідки ця людина телефонує, її прізвище, ім'я, по батькові", - пояснили у адміністрації.

Крім того, місцевим жителям рекомендували не називати кількість людей, які живуть поруч, не розповідати будь-яких подробиць із життя Авдіївки терористам.

"Якщо вам поступив подібний дзвінок, одразу повідомляйте в поліцію на лінію 102 або за номером телефону чергової частини: 0995319088", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня голова Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш заявив, що в Авдіївці Донецької області не залишилось жодної вцілілої будівлі.

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