Ще по одній людині загинули від рук рашистів у Маріуполі та Вугледарі.

В Авдіївці минулої доби окупанти вбили 5 цивільних, у тому числі цілу сім’ю, ще по одній людині загинули від їхніх рук у Маріуполі та Вугледарі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"В Авдіївці росіяни вбили 5 цивільних, у тому числі цілу сім’ю із чотирьох людей. Ще одна людина загинула у Вугледарі. Окрім поранених у Краматорську, в області ще 4 людини одержали поранення: 2 в Авдіївці, 1 у Красногорівці та 1 у Вугледарі. Вдалося уточнити інформацію щодо 1 загиблого і 3 поранених у Маріуполі, але точну кількість жертв у Маріуполі і Волновасі встановити наразі неможливо. У росіян не залишилось нічого людського – і світ повинен це усвідомлювати і діяти відповідно", - написав він.

Кириленко також наголосив на тому, що весь світ вкотре побачив справжнє обличчя Росії, коли її армія цинічно обстріляла залізничний вокзал, де тисячі краматорців чекали на евакуацію.

"Зараз нам уже відомо про щонайменше 52 убитих і 109 поранених внаслідок удару російської "Точки У", але ми розуміємо, що ці цифри неминуче будуть зростати", - додав він.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення російської армії у Донецькій області підтверджено загибель 215 цивільних, ще 728 зазнали поранень. Це дані без урахування жертв у Маріуполі та Волоновасі.

Як повідомляв УНІАН, російські військові в Бучі вбивали жителів на вулиці серед білого дня. Окупантів не зупиняли навіть білі пов'язки на руках.

У Бучі вже ідентифікували 163 убитих російськими окупантами жителів.

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