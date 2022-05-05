Рашисти мають намір відновити сполучення між захопленим Кримом і Херсонською областю, за контроль якої тривають активні бої з ЗСУ.
Так званого "радника глави" Криму цитує пропагандистський ресурс РИА Новости.
Окупанти заявили, що "транспортної блокади" між півостровом і материковою Україною нібито вже не існує.
"Сьогодні почався процес відновлення вантажного і пасажирського сполучення", - заявив маріонетковий "чиновник".
Загарбники нібито вже відновили залізничні гілки, що з'єднують Крим з Херсонською областю.
"У перспективі ними підуть (...) пасажирські поїзди", - сказав кримський зрадник.
Херсон перебуває під окупацією ще з березня. Вже кілька місяців тамтешні мешканці проводять регулярні вуличні демонстрації, закликаючи росіян покинути область.
Водночас окупанти репресують проукраїнських активістів та інших громадян "за зв'язки з ЗСУ". Відомі факти тортур і вбивств українців, в окремих випадках – депортації та фільтрації громадян.
Біля самої області тривають активні бої між військами. За даними Генштабу, противник націлений вийти на адмінкордон регіону.