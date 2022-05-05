За даними Генштабу, противник націлений вийти на адмінкордон регіону.

Рашисти мають намір відновити сполучення між захопленим Кримом і Херсонською областю, за контроль якої тривають активні бої з ЗСУ.

Так званого "радника глави" Криму цитує пропагандистський ресурс РИА Новости.

Окупанти заявили, що "транспортної блокади" між півостровом і материковою Україною нібито вже не існує.

"Сьогодні почався процес відновлення вантажного і пасажирського сполучення", - заявив маріонетковий "чиновник".

Загарбники нібито вже відновили залізничні гілки, що з'єднують Крим з Херсонською областю.

"У перспективі ними підуть (...) пасажирські поїзди", - сказав кримський зрадник.

Херсон перебуває під окупацією ще з березня. Вже кілька місяців тамтешні мешканці проводять регулярні вуличні демонстрації, закликаючи росіян покинути область.

Водночас окупанти репресують проукраїнських активістів та інших громадян "за зв'язки з ЗСУ". Відомі факти тортур і вбивств українців, в окремих випадках – депортації та фільтрації громадян.

Біля самої області тривають активні бої між військами. За даними Генштабу, противник націлений вийти на адмінкордон регіону.

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