В описі до запальнички продавець назвав її "прекрасним аксесуаром".

У мережі зʼявилися товари із гравіюванням зображення ростріляного за слова "Слава Україні" військовослужбовця Олександра Мацієвського, якому посмертно присвоїли звання Героя України. Зокрема, в одному із магазинів пропонували таку запальничку.

Пост із зображенням "товару" виклали в Twitter. При чому в описі до запальнички продавець назвав її "прекрасним аксесуаром", від користування яким можна "отримати задоволення".

Таке ставлення до памʼяті розстріляного українського військового неабияк розлютило користувачів. Люди обвалили рейтинг сторінки, де виклали запальничку з зображенням вбитого Героя. У коментарях користувачі засудили такий вчинок продавця.

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"Це ж якими цинічними потворами треба бути, щоб створити запалничку з портретом загиблого героя. Вас там нічого не тисне? Здоровий глузд може? Як можна танцювати на кістках?" – пише користувачка.

"Вам мало грошей??? Ще на смерті Героя заробляти? Ганьба!" – йдеться у наступному коментарі.

"Виродки, сьогодні людину так жорстко вбили,принесли невимовне горе у родину... А ви вирішили хайпанути на смерті та сльозах. За таке ви не маєте права на існування. Ганьба та суцільний сором!" – наголосила інша людина.

Після реакції суспільства, на сторінці магазину принесли вибачення. Пост із запальничкою видалили.

"Ми публічно просимо вибачення!!! Декілька днів назад ми розмістили пост з фотографією запальнички, зображення на якій обурило людей. Цей виріб не є масовим, лише є у однієї людини. Ми не мали братися за те замовлення! Мали від нього відмовитись і взагалі не виставляти в інтернет фотографію як приклад роботи. Всі пости і фотографії видалені. Ми визнаємо помилку і просимо вибачення!" – йдеться у повідомленні.

Олександр Мацієвський: що відомо про вбитого Героя

Військовослужбовець Олександр Мацієвський був снайпером 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області. Він був призваний на службу в березні 2022 року. З кінця грудня військовий вважався зниклим безвісти поблизу населеного пункту Красна Гора в Донецької області.

6 березня у Мережі зʼявилося відео, на якому російські військові застрелили беззбройного українського захисника. Його останніми словами була фраза "Слава Україні!".

Спочатку була інформація, що вбитий воїн був військовим 30 ОМБР на імʼя Тимофій Шадура, проте пізніше її спростували. Факт того, що розстріляним героєм є саме Олександр Мацієвський, остаточно підтвердили в СБУ 12 березня.

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