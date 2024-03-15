Сім'я загиблої кореспондентки Олександри Кувшинової звинувачує Fox News у недбалості, адже місцеві чиновники радили телекомпанії не відправляти журналістів у зону бойових дій.

Рідні української журналістки Олександри Кувшинової, яка загинула під час репортажу про війну в Україні 14 березня 2022 року, подали позов проти телеканалу Fox News за протиправну смерть, пише Business Insider.

У позові телекомпанію звинувачують у недбалості, адже вона відправила команду журналістів, які працювали за контрактом з Fox News, в зону активних бойових дій, попри численні попередження від місцевих посадовців та консультанта з питань безпеки, які радили їм не їхати туди.

"Я не розумію, як було прийнято рішення для Fox News їхати туди, де було небезпечно, де існувала жива загроза. Там було так страшно. Чому вони там опинилися?" - розповідав батько Олександри Андрій Кувшинов у 2022 році для Business Insider.

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Відомо, що під час цієї події 14 березня загинуло ще декілька людей, серед яких ветеран Fox News, оператор з багаторічним стажем П'єр Закржевський.

Крім того, у позові є звинувачення й проти іноземного кореспондента Fox News Бенджаміна Холла, який був членом тієї ж команди, яка вирушила у зону бойових дій. Під час зйомки репортажу його було серйозно поранено. За рік після загибелі української журналістки Холл опублікував свою книгу "Врятований", в якій розповідає про свою поїздку до зони бойових дій в Україні. В позові родина Кувшинової запевняє, що в книзі є "неправдива інформація" про смерть журналістки.

"Справжні обставини смерті Саші, які суперечать офіційним заявам Fox News, Бена Холла і видавництва Harper Collins, були виявлені в результаті розслідування, проведеного їхніми адвокатами майже через два роки. Нова інформація і нові протиріччя продовжують з'являтися і донині", - йдеться в позові.

Водночас представник Fox News у коментарі для Business Insider заявив, що телеканал буде "з повагою захищатися від недостовірних тверджень в рамках цього позиву", попри те, що компанія розуміє горе батьків журналістки та продовжує "оплакувати втрату як П'єра Закржевського, так і Саші Кувшинової".

"Безпека наших журналістів завжди була пріоритетом номер один, і ми безмежно вдячні журналістам Fox News, які висвітлювали війну в Україні, і ми продовжуємо робити репортажі з регіону", - йдеться у заяві.

Загибель української журналістки Олександри Кувшинової: що відомо

14 березня 2022 року під час висвітлювання подій на Київщині загинула українська журналістка Олександра Кувшинова разом з оператором Fox News П'єром Закжевським. Українка супроводжувала іноземних колег та допомагала з перекладом, аби правильно транслювати російську агресію в Україні.

Пізніше журналістка та засновниця 7,62 project Марго Гонтар заявила, що загибла під Києвом Олександра Кувшинова писала, що російські окупанти цілеспрямовано ціляться в журналістів.

"Писала, що росіяни ціляться в журналістів і що їм дивом везло. Жартувала що "вриваємось в козацький муд" і скидала мемчики на Путіна бо "шо робить, без гумору ніяк". А сьогодні мені сказали, що вона загинула…", - написала Гонтар у Facebook 15 березня 2022 року.

Вже 16 березня того ж року Президент України Володимир Зеленський наголосив, що загибель журналістів від обстрілів РФ є вагомою причиною посилювати санкції проти Москви.

"Окупанти скоїли нові та очевидні воєнні злочини. Обстрілювали мирні міста, цивільну інфраструктуру. Кількість ракет, які Росія застосувала проти України, вже перевищує 900. Авіабомб стільки, що їх неможливо підрахувати. Від артилерійського удару російських військ загинули ще двоє журналістів. Українка Олександра Кувшинова та представник американської Fox News П’єр Закржевський. Ще один журналіст важко поранений. Обстріл стався у Київській області", - відреагував тоді на загибель журналістів глава держави.

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