Ворог скоїв нові та очевидні воєнні злочини, зазначив президент України.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що загибель журналістів від російських обстрілів в Україні - вагома причина посилювати санкції проти Москви.

Про це Зеленський заявив під час відеозвернення, яке опубліковане у соціальній мережі Facebook.

"Окупанти скоїли й нові та очевидні воєнні злочини. Обстрілювали мирні міста, цивільну інфраструктуру. Кількість ракет, які Росія застосувала проти України, вже перевищує 900. Авіабомб стільки, що їх неможливо підрахувати. Від артилерійського удару російських військ загинули ще двоє журналістів. Українка Олександра Кувшинова та представник американської Fox News П’єр Закржевський. Ще один журналіст важко поранений. Обстріл стався у Київській області", - заявив президент.

"І це ще одна вагома причина, щоб посилювати західні санкції проти Російської Федерації. Посилювати, поки російська держава не припинить цю війну", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, біля Києва смертельно поранили оператора і фотографа американського телеканалу Fox News П'єра Закржевського. Його вбили у Горенці біля Києва. Він раніше працював у зонах війни й висвітлював майже кожну міжнародну історію для Fox News в Іраку, Сирії та Афганістані під час своєї багаторічної роботи.

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