На думку Марцінківа, вандали "приурочили" свої дії до дня народження Кобзаря.

У селі Підпечери невідомі пошкодили пам'ятник Тарасові Шевченку.

Читайте такожСтоматолог з Рівного, яка била дітей, працювала без ліцензіїПро це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці у Facebook.

"У Підпечерах сталася провокація! Під Будинком культури відрізали голову пам'ятнику Тараса Шевченка! Очевидно, вандали "приурочили" свої дії до дня народження нашого Кобзаря", - написав Марцінків.

Він звернувся до поліції з проханням знайти злочинців.

Довідка УНІАН. 9 березня в Україні відзначають День народження знаменитого класика української поезії – уродженця Черкащини Тараса Григоровича Шевченка.

Шевченко став в народній свідомості символом українського національного духу. Його творчість та образ протягом десятиліть надихала українських патріотів на боротьбу за майбутнє країни.

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Автор: УНІАН