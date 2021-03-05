У селі Підпечери невідомі пошкодили пам'ятник Тарасові Шевченку.
Читайте такожСтоматолог з Рівного, яка била дітей, працювала без ліцензіїПро це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці у Facebook.
"У Підпечерах сталася провокація! Під Будинком культури відрізали голову пам'ятнику Тараса Шевченка! Очевидно, вандали "приурочили" свої дії до дня народження нашого Кобзаря", - написав Марцінків.
Він звернувся до поліції з проханням знайти злочинців.
Довідка УНІАН. 9 березня в Україні відзначають День народження знаменитого класика української поезії – уродженця Черкащини Тараса Григоровича Шевченка.
Шевченко став в народній свідомості символом українського національного духу. Його творчість та образ протягом десятиліть надихала українських патріотів на боротьбу за майбутнє країни.
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