Жінка народила двійню / фото pixabay.com
У Вінниці патрульні допомогли доправити до пологового будинку вагітну, у якої в дорозі відійшли води.
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Жінку в лікарню віз чоловік, але коли промчав на червоне світло, його зупинили поліцейські.
Дізнавшись причину поспіху водія, копи включили сирену і почали супроводжувати подружжя до місця призначення.
Через кілька хвилин породіллю доставили в пологовий будинок. Вже там вона народила двійню. Тепер двох хлопчиків жінка думає назвати на честь патрульних.
У Вінниці патрульні допомогли доправити до пологового будинку вагітну, у якої в дорозі відійшли води
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