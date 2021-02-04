Патрульні включили сирену і супроводили подружжя в пологовий будинок.

У Вінниці патрульні допомогли доправити до пологового будинку вагітну, у якої в дорозі відійшли води.

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Жінку в лікарню віз чоловік, але коли промчав на червоне світло, його зупинили поліцейські.

Дізнавшись причину поспіху водія, копи включили сирену і почали супроводжувати подружжя до місця призначення.

Через кілька хвилин породіллю доставили в пологовий будинок. Вже там вона народила двійню. Тепер двох хлопчиків жінка думає назвати на честь патрульних.

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Автор: УНІАН