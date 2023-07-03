Державна прикордонна служба України (ДПСУ) попередила громадян про утворення великих черг на українсько-польському кордоні.
У ДПСУ пояснили, що у зв’язку з початком літнього сезону та канікул збільшився пасажиропотік на кордоні України з Польщею.
"Рекомендуємо громадянам, які прямують через Польщу транзитом, обирати для перетину кордону пункти пропуску в межах Закарпатської та Чернівецької областей", - звернулися з проханням до українців прикордонники.
Ситуація на кордоні
Про те що ділянка кордону України з Польщею найбільш завантажена знають усі. Часом там можна простояти ледве не добу. Раніше у ДПС вже зверталися з проханням до українців на влаштовувати скандалів на пунктах пропуску через довге очікування в чергах. Наприклад, черги вантажівок можуть складати до семи днів на виїзд з України.
Крім того, 13 червня ДПСУ повідомила, що видані без використання спеціальних бланків нотаріальних документів довіреності на білих аркушах паперу для виїзду дітей за кордон відтепер потребують підтвердження.
А 29 травня в Держприкордонслужбі розвіяли чутки про те, що молодим хлопцям віком 17-ти років можуть заборони виїзд з України через мобілізацію та воєнний стан.
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