7 березня можуть бути черги на кордоні України з Польщею, Словаччиною та Угорщиною.

У вівторок, 7 березня 2023 року, з 8:00 до 22:00 можливі технічні перерви під час пропуску пасажирів на кордоні України з Польщею, Словаччиною та Угорщиною.

Це пов'язано з тим, що завтра в країнах ЄС планується оновлення інформаційних систем, які використовуються у прикордонному контролі на зовнішніх кордонах, йдеться в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України.

"Просимо громадян врахувати цю інформацію під час планування поїздки", – попередили в Держприкордонслужбі.

Зазначимо, що у переліку не згадується сусідня з Україною Румунія, яка також входить до Євросоюзу. Ймовірно, причина в тому, що ця країна, на відміну від Польщі, Словаччини та Угорщини, поки не входить до Шенгенської зони. Відповідно, порядок перетину кордону з Румунією дещо інший, хоча безвіз України з ЄС на неї теж розповсюджується.

Умови в'їзду українців до Європейського Союзу

Безвіз між Україною та Євросоюзом набув чинності 11 червня 2017 року. З тих пір громадяни України можуть вільно перетинати європейський кордон за умови наявності діючого біометричного закордонного паспорту.

Натомість після початку повномасштабної війни Росії в Україні країни ЄС дозволили українцям перебувати на своїй території довше передбачених умовами безвізу 90 днів протягом 180 днів.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Євросоюз ухвалив рішення відкласти на 2024 рік дату запуску системи інформування ETIAS для туристів з третіх країн, що мала запрацювати наприкінці 2023 року.

Крім того, впровадження іншої системи Євросоюзу – EES (Система в'їзду/виїзду), яка передбачає більш суворі біометричні перевірки на кордоні для мандрівників, перенесено з травня на кінець 2023 року.

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