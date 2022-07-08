Прописується ряд підстав, коли тимчасовий виїзд за межі України дитини, яка не досягла 16 років, у супроводі одного із батьків не потребує згоди другого з батьків.

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вирішення батьками питань тимчасового виїзду дітей за межі України (№6146).

За це рішення проголосував 301 народний депутат.

Законопроектом пропонується встановити, що тимчасовий виїзд за межі України дитини, яка не досягла 16 років та є громадянином України, в супроводі одного з батьків здійснюється за згодою другого з батьків або за наявності визначених законом підстав, коли такий виїзд дозволяється без згоди другого з батьків.

Кожен із батьків, який є громадянином України, має право надати згоду на тимчасовий виїзд за межі України дитини, яка не досягла 16 років, у супроводі другого з батьків.

Відомості про таку згоду вносяться до Державного реєстру актів цивільного стану громадян одним із батьків через Єдиний державний веб-портал електронних послуг або нотаріусом безпосередньо до Держреєстру актів цивільного стану громадян на підставі нотаріально посвідченої письмової згоди одного з батьків в день такого посвідчення.

Строк дії такої згоди не може становити більше трьох років.

Також законопроектом, зокрема, прописується ряд підстав, коли тимчасовий виїзд за межі України дитини, яка не досягла 16 років, у супроводі одного із батьків не потребує згоди другого з батьків.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський заявив, що через війну понад 12 мільйонів українців були змушені залишити свої будинки.

Вас також можуть зацікавити новини: