Учасники заходу тримали в руках таблички з фотографіями безвісти зниклих людей.

Під посольством Російської Федерації у Києві близько двох десятків осіб взяли участь в акції на підтримку жертв насильницьких зникнень в Криму, а також їхніх рідних.

Як передає кореспондент УНІАН, мета акції, яка називається «Ходіння по колу», – не дати забути українському суспільству про жертв насильницьких зникнень на окупованому півострові.

Читайте такожУкраїнського студента засудили до року в'язниці за "екстремізм" в окупованому КримуУчасники заходу мовчки стояли біля входу до посольства, тримаючи в руках фото безвісти зниклих жителів Криму, переважно кримських татар.

Акцію організовано командою КримSOS. Це 58-й захід на підтримку жертв насильницьких зникнень на півострові.

«Наші акції виглядають як ходіння по нескінченному колу: ми вимагаємо, РФ мовчить, РФ мовчить, ми — вимагаємо», - заявляють організатори. Своїм перформансом вони хочуть показати, що «нескінченне коло» буде розірване - і вони дізнаються правду про зниклих.

Зникнення людей в окупованому Криму: що відомо

24 травня 2016 року в окупованому Криму було викрадено члена виконкому Всесвітнього конгресу кримських татар, члена регіонального меджлісу Ервіна Ібрагімова. Про його долю досі нічого невідомо.

Відтоді команда КримSOS щомісяця проводить акції на підтримку жертв насильницьких зникнень на півострові, вимагаючи від РФ сказати правду про їхню долю.

За даними КримSOS, з 2014 року жертвами насильницьких зникнень в окупованому Криму стали 44 людини. Пізніше 19 з них вдалося знайти живими, трьох — знайшли в місцях несвободи, одного — екстрадували, шестеро були знайдені мертвими. Про долю 15 людей досі нічого невідомо.

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Автор: Дмитро Хилюк