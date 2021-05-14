Ліна Гунько стверджує, що Медведчук ігнорував їхні спроби відновити спілкування.

Народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук і його старший брат Володимир Гулько не спілкувалися нібито через будинок матері.

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" розповіла ведуча Наталія Мосейчук.

Як розповіла Ліна Гулько, вдова померлого у 2006 році чоловіка, завдяки йому молодші брати - Віктор і Сергій - змогли здобути освіту.

Читайте також"Куди везти болгарку?": соцмережі бурхливо відреагували на підозру для Медведчука"Він прийшов з армії - Віктору і Сергію було десь по років дев'ять. Він вигодував і вивчив дітей і дав їм освіту. На його гроші діти були вивчені. Мати не працювала. Вітчим мого чоловіка теж був інвалід - він не працював. Була одна людина - старший брат, який утримував всю сім'ю", - згадує вдова брата Медведчука.

Ліна Гунько стверджує, що кум Путіна ігнорував їхні спроби відновити спілкування, навіть тоді, коли Володимир був при смерті.

"... Медведчук не йшов на спілкування. Я телефонувала і говорила, що брат при смерті - мені не потрібні ваші гроші! "Передайте йому, що брат помирає". Помер без нього. Я стояла на колінах і просила його: "Пробач Віктору, пробач!"Але мій чоловік сказав наступне: "Медведчук піде по трупах, щоб домогтися влади". Він відмовився від брата, тому що мама переписала таку маленьку хатку, як моя, тому що він утримував господарство і дітей", — розповіла вона.

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Автор: Ольга Робейко