У центрі захопленого міста тепер немає банера, на якому написано "Наш вибір – Росія!".

У центрі захопленого бойовиками "ДНР" Донецька у вівторок, 7 вересня, з будівлі зняли величезний пошарпаний проросійський банер й почали вішати інший – новий.

Банери замінили на будівлі гуртожитку №8 Донецького національного технічного університету, повідомляє novosti.dn.ua.

На будівлі з квітня 2019 року висів банер, на якому було написано: "Наш выбор – Россия!". Тепер замість нього висить банер з таким написом: "Мы – русский Донбас!".

"...Увечері (7 вересня – Ред.) на фасад гуртожитку почався монтаж нового банера з написом "Мы – русский Донбас!". До ранку 8 вересня роботи було завершено...", – йдеться у матеріалі.

У Донецьку 8 вересня відзначають День звільнення Донбасу від фашистських загарбників у 1943 році. Швидше за все, через це бойовики вирішили замінити банери.

Нагадаємо, бойовики захопили частину Донбасу у 2014 році й створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР". Бойовиків підтримала Росія. Російські війська вдерлися на Донбас.

РФ стверджує, що не пішла на агресію проти України. Росія не визнає себе стороною конфлікту. Російська влада наполягає, що є "посередником".

Псевдовлади "ДНР" та "ЛНР" стверджували, що бачать квазідержави у складі РФ.

Колишній глава Міністерства закордонних справ України Володимир Огризко говорив, що влада Росії навряд чи піде на формальне приєднання "ДНР" та "ЛНР", оскільки після такого кроку не зможе називати себе "посередником" у конфлікті.

Автор: Екатерина Присяжнюк