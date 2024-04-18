Журналіст повідомив, що порушника намагалися зупинити, але той благополучно перетнув кордон з ЄС.

На Закарпатті чоловік на КПП "Астей" (Лужанка) вирвався від прикордонників і втік в Угорщину.

Як повідомляє журналіст Віталій Глагола з посиланням на джерела в Державній прикордонній службі, при проходженні українсько-угорського кордону чоловіка відведи в адмінбудівлю пункту пропуску, аби перевірити його документи. Натомість чоловік кинувся навтьоки в сторону Угорщини.

"По дорозі його наздогнали прикордонники і завалили на землю. Але він знову вирвався та перебіг на угорську сторону пункту пропуску, куди українським прикордонникам заборонено заходити. Там він успішно оформився в угорців та потрапив у ЄС", - зазначив журналіст.

Відео дня

Зас даними Глаголи, йдеться про мешканця Берегова Бориса Лабойка 1972 року народження.

Втеча з України - останні новини

На Волині судили чоловіка, який, аби виїхати за кордон, купив підроблені документи, що свідчили про опікунство над малолітньою дитиною.

Коли він отримав документи, то 8 червня 2023 року намагався перетнути кордон через пункт пропуску "Ягодин". Утім, під час проходження контролю прикордонники виявили, що документи, які надав Владислав Л., є підробленими.

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину, суд призначив йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 136 тисяч гривень.

Вас також можуть зацікавити новини: