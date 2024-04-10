Йдеться про Владислава Лук’янова.

Кіберфахівці Служби безпеки завадили втечі з України колишнього народного депутата від забороненої "Партії регіонів", який сприяв збройній агресії Росії.

Як зазначається у повідомленні на сайті СБУ, чоловіка було затримано поблизу прикордонного пункту пропуску в Одеські області. Звідти 60-річний екс-нардеп намагався виїхати до сусідньої країни як особа непризовного віку.

За даними слідства, у 2020 році він став депутатом міської ради Бахмута від забороненої "Опозиційної платформи – За життя".

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"Після захоплення частини регіону фігурант пішов на співпрацю з ворогом і "перереєстрував" власну компанію інтернет-провайдера за російським законодавством. Крім того, він надав ФСБ повний доступ до наявного обладнання, що дозволило російській спецслужбі контролювати інтернет-активність місцевого населення", - наголошується у повідомленні.

Сам же депутат переїхав на підконтрольну Україні територію і управляв компанією у віддаленому режимі.

"Саме він розпорядився регулярно сплачувати кошти до бюджету РФ у вигляді "податків" та "зборів". Тим самим він фінансував військово-промисловий комплекс Росії та її окупаційні угруповання, які воюють проти України", - підкреслили у СБУ.

Крім того, зауважили у Службі, чоловік публічно виправдовував збройну агресію Росії, про що неодноразово розповідав у чатах прокремлівських Телеграм-каналів. Згодом він вирішив втекти за кордон.

Так, під час обшуку у затриманого було вилучено мобільний телефон та чорнові записи із доказами його злочинних дій.

Наразі депутату повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації незаконної діяльності фігуранта. Йому загрожує тюремне ув’язнення.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про Владислава Лук’янова.

Доля інших зрадників

Як повідомляв УНІАН, раніше соратника ліквідованого в Росії зрадника України Іллі Киви засудили до 15 років ув’язнення. Російський агент діяв у Дніпропетровській області, зокрема шпигував за комплексами протиповітряної оборони.

Зловмисник входив до найближчого оточення Киви та очолював у Дніпрі громадське об’єднання, яке було підконтрольне забороненій партії "ОПЗЖ".

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