На якій підставі вже звільненому патрульному видавали зброю і відправляли патрулювати вулиці Дніпра залишається невідомим.

Патрульний поліцейський з Дніпра Максим Колиняк, який раніше заявляв про побиття колегами, отримав інформацію про те, що 14 травня був звільнений з посади.

Про це стало відомо сьогодні під час зустрічі Калиняка з керівництвом Управління патрульної поліції (УПП) в Дніпропетровській області, повідомив місцевий телеканал "D1".

Читайте також"Рейв своїх не кидає": у Києві проходить акція проти поліцейського насильства (відео)

На зустрічі були присутні голова місцевого УПП Андрій Калюжний та начальник відділу моніторингу та аналітичного забезпечення Олександр Хорольський.

Як повідомляє видання, однією з тем розмови стала отримана інформація про нібито звільнення Калиняка з поліції, яке сталося 14 травня.

Керівництво обласного Управління патрульної поліції підтвердило цю інформацію.

У відповідь на це Калиняк запитав: "А яким чином я 16-го і 17-го числа заступив на зміну, зі зброєю?"

Калюжний і Хорольський відповіли, що законодавством на виконання дисциплінарного стягнення дається місяць з дня його застосування.

Така норма дійсно існує в Дисциплінарному статуті Національної поліції України, зазначає D1. Але в цьому ж документі написано, що стягнення виконується негайно. Що було зроблено і підтверджено керівництвом УПП в Дніпропетровській області.

"На якій підставі вже звільненому Калиняку видавали зброю і відправляли патрулювати вулиці Дніпра - залишається невідомим", - пише видання D1.

Побиття в Дніпрі патрульного його колегами: що відомо

Читайте такожКопи в Києві жорстко затримали підлітка: у поліції почали розслідування (відео)

Раніше стало відомо, що в Дніпрі троє співробітників поліції побили патрульного. Інцидент стався 17 травня в будівлі Управління патрульної поліції в Дніпропетровській області. Потерпілим виявився старший сержант Максим Колиняк.

За словами Колиняка, після того, як в кінці робочого дня він здав табельну зброю, начальство вирішило ознайомити його з якимось наказом. Він вирішив зафіксувати це на відео, що, за словами Колиняка, викликало агресію з боку його керівника В'ячеслава Маслюка - заступника начальника УПП в Дніпропетровській області. У старшого сержанта вибили з рук телефон, після чого двоє колег схопили його, а начальник почав завдавати удари кулаками по обличчю й тулубу.

За версією Колиняка, бійка сталася через те, що він планував донести до вищого керівництва інформацію про корупцію і свавілля в органах патрульної поліції Дніпропетровської області.

Пізніше заступник начальника УПП В'ячеслав Маслюк прокоментував бійку з підлеглим Максимом Калиняком.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олександр Топчій