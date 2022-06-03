У спеціалізованій школі №66 міста Маріуполь випуск-2022 став би ювілейним – 30-м. Але зараз на місті навчального закладу руїна – російські окупанти повністю розтрощили школу.

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну свято останнього дзвоника в українських школах перейшло у онлайн-формат, однокласників та вчителів події розкидали світом.

У спеціалізованій школі №66 міста Маріуполь випуск-2022 став би ювілейним – тридцятим. Але зараз на місті навчального закладу руїна – загарбники повністю розтрощили школу, яка була відкрита після капітального ремонту у 2018 році. Також від уламків ворожого снаряду загинув один з одинадцятикласників – Денис Савченко.

На згадку про 11 років навчання випускники разом з вчителями, керівництвом школи та Маріупольським телебачення створили пам’ятне зворушливе відео. У ньому вони обіцяють, що обов’язково повернуться до улюбленого Маріуполя.

До прямого ефіру "Сніданку з 1+1" долучилась директорка школи №66 Наталія Ровицька та цьогорічні випускниці – Олена Гордуз та Ольга Климова. Наталія розчулилась, говорячи про те, що цьогорічний останній дзвоник став воєнним.

"Ось сьогодні, знаходячись у Варшаві, я зустрічаю цей ранок – ранок останнього дзвоника. Вітаю усіх", - промовила директорка.

Зараз керівництво школи намагається підтримувати зв'язок з родинами своїх учнів, які знаходяться у різних точках світу. Проте, на жаль, деякі діти знаходяться в окупованому Маріуполі. Самі однокласники також намагаються бути згуртованими і не втрачати зв'язок, колектив бачився в останнє 23 лютого.

"Це дуже важко, але з тими, хто залишився у Маріуполі, ми підтримуємо зв'язок через СМС-повідомлення, бо так більша ймовірність, що вони дійдуть, а вони, своєю чергою, зможуть нам відповісти. Але відповідають вони не дуже часто. Ми раді, що з ними все добре, наскільки це можливо", - поділились школярки.

Зазвичай одинадцятикласники заздалегідь планують своє майбутнє: готуються до ЗНО, думають, до якого вишу вступатимуть. Вихованці спеціалізованої школи №66 зізнаються: попри війну, планують стати студентами українських вишів. Дівчата хочуть вчитись на економічному факультеті, а також вивчати міжнародні відносини, щоб потім працювати на благо України.

Директорка Наталія Ровицька звернулась до маріупольських випускників та сказала промову, яка мала б прозвучати на останньому дзвонику в рідному Маріуполі.

" Ви – діти Всесвіту! Йдіть своїм власним шляхом, будьте собою, говоріть правду. Ставтеся до інших людей так, як би ви хотіли, щоб вони ставились до вас. Ваші захоплення мають велике значення. Перетворіть своє хобі на професію. І тоді кожного дня ви займатиметесь справою, яку ви любите. Миру всім і повернення додому", - промовила директорка.

Як повідомляє міністр освіти Сергій Шкарлет, станом на початок травня школи в 14 областях України навчалися дистанційно, в 4 областях - частково дистанційно і очно, ще в 7 областях - частково дистанційно або навчання призупинено. 88 тисяч дітей-переселенців долучилися до навчання в інших областях. 102 освітніх заклади повністю знищені через війну.

Останній дзвоник у школах України має прозвучати 27 травня 2022 року. Однак дату закінчення навчального року кожен заклад встановлює самостійно. Школам рекомендовано закінчити семестр до 1 червня, але через війну терміни можуть змінюватися. У деяких школах через велику перерву в заняттях навчання може тривати влітку, щоб покрити всю програму.

Разом з тим, нагадаємо, цьогоріч українські школярі замість вже звичного ЗНО здаватимуть його спрощений аналог, так званий Національний мультипредметний тест (НМТ). Він пройде у комп’ютерному форматі й складатиметься із трьох блоків: української мови, математики та історії України. Організатори тестування розповіли, яким буде зміст завдань блоку НМТ з останньої.

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