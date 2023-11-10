Справа розслідується за фактом хуліганства.

Поліція розпочала розслідування конфлікту між працівниками військкомату та цивільним, який стався 8 листопада у Житомирі.

Як повідомили у Житомирському районному управлінні поліції, 8 листопада до них надійшло звернення від 58-річного військовослужбовця ЗСУ щодо спричинення йому тілесних ушкоджень під час раптово виниклого конфлікту в середмісті.

Поліцейськими було розпочате досудове розслідування з попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 296 (хуліганство) КК України.

"Нині особа, на яку вказав військовослужбовець, встановлена. Увечері 9 листопада чоловік надав свої пояснення з цього приводу та одночасно повідомив про неправомірні дії відносно нього працівників ТЦК", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці встановлюють усі обставини події для проведення повного та об’єктивного розслідування. Вони допитали свідків, переглянули записи з камер відеоспостереження неподалік місця інциденту.

Окрім того, для встановлення ступеню тяжкості отриманих тілесних ушкоджень обоє заявників направлені на проходження судово-медичної експертизи.

Своєю чергою у Житомирському обласному ТЦК та СП заявили, що бійка, яка сталася між цивільним та їхнім мобілізованим працівником, - неприйнятна ситуація, яку зараз активно роздмухує агресор.

"Мобілізований, який зараз служить в роті охорони Житомирського об'єднаного міського ТЦ та СП, раніше захищав Україну на передових позиціях в складі 95-ї окремої бригади ДШВ та отримав поранення. Після нападу він звернувся із заявою до поліції, відкрито кримінальне провадження", - розповіли у ТЦК.

Там пообіцяли всіляко сприяти розслідуванню цього інциденту.

Бійка між працівниками ТЦК та цивільним у Житомирі: що відомо

Учора, 9 листопада, у мережі з’явилося відео конфлікту між працівниками військкомату та цивільним чоловіком біля магазину на одній із вулиць Житомира.

На кадрах четверо представників військкомату повалили чоловіка на землю, він почав пручатися, а потім вирвався та побив працівника ТЦК у відповідь. Чоловіку вдалося втекти, однак згодом його знайшли.

Постраждалий працівник ТЦК написав заяву до поліції.

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