Компанія підлітків вже не вперше громить чуже житло.

Господарі будинку, який рознесли агресивні підлітки в Одеській області, мають намір домогтися компенсації за розгромлене майно. Компанія розважається подібним чином вже не перший раз.

Про це пише ТСН.

Компанія підлітків зняла заміський будинок для вечірки на честь дня народження одного з хлопців. Вони розбили меблі та техніку, а відео своїх дій виклали в соцмережах. Про те, що відбувається господарям будинку повідомили сусіди.

"Нам подзвонили місцеві та сказали, що хлопці, які знімали у нас будинок почали викидати з вікон посуд, електрочайник, картини", - розповів один зі співвласників будинку.

Читайте такожПляшка елітного віскі за $ 7500, яку розбив блогер, з'явилася чаємУ житло довелося заходити з охороною, яку викликали, коли побачили замість 10 обумовлених осіб в три рази більше агресивних підлітків.

"Коли ми піднімалися з охороною, всі побігли. Ми відразу ж затримали того, хто знімав у нас Будинок - Це хлопець, у якого був день народження. Ми сказали, що він нам повинен відшкодувати збиток", - пояснив чоловік.

За словами власника будинку, бізнес на оренді будинку легальний, він справно платить всі податки, тому готовий навіть йти до суду.

Дана компанія трощить чуже житло не вперше. Співвласник будинку повідомив, що минулого року в Аркадії вони винаймали квартиру й там сталася така ж ситуація. За словами дитячого психолога, виною тому - челендж в соцмережах, тому в гонитві за лайками підлітки роблять божевільні вчинки.

Правоохоронці вже знайшли всіх учасників погрому, але вони можуть відповідальність і не понести, бо винуватці неповнолітні. Замість них дадуть відповідь батьки.

У свою чергу власникам будинку довелося найняти клінінгову компанію, щоб привести житло в порядок. При цьому вартість прибирання, а також компенсацію за збиток та ремонт планують стягнути з орендарів.

Telegram-канал "Одеса як вона є" оприлюднив фото будинку до погрому. В оголошенні зазначено, що житло здається для галасливих вечірок. У ньому дев'ять спальних місць, балкон, танцпол, більярдна, кухня та багато іншого.

В одній з кімнат на стіні висить картина із зображенням чоловічого статевого органу в короні.

В іншій же кімнаті на стелі видно шкуру тигра.

Відзначається, що поруч сусідів, яким би заважала гучна музика, немає, а в пішій доступності супермаркет, аптека, парковка, кафе та зупинка громадського транспорту.

За добу оренди в будні дні власники брали 120 доларів і 100 доларів застави, а у вихідні — від 170 доларів і заставу.

Що передувало

У понеділок, 27 вересня, розлетілося відео за участю групи неповнолітніх дівчат, які трощать меблі у квартирі.

Як пояснила власниця квартири, Школярки орендували квартиру для святкування дня народження. Сусіди повідомили жінці, що з вікон летіла техніка, картини і посуд.

З місця події більшості винуватцям вдалося втекти, інші платити за пошкоджене майно відмовилися.

За даними ЗМІ, дівчата пішли на погром чужого будинку заради відео в TikTok. Підлітки, "господарюючи", матюкалися і співали гімн України.

Пізніше підлітки записали нове відео, в якому заявили, що їх ніхто не покарає, а батьки ні за що платити не будуть.

Автор: Анастасія Горбачова