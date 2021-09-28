Дівчата трощили техніку і посуд, щоби відзняти кадри для підписників у TikTok.

Дівчата, які потрапили у скандал з погромом квартири під Одесою заради ефектного ролика для TikTok, спробували пояснити свою поведінку.

Підлітки влаштували у соцмережі спільну відеоконференцію, намагаючись відповісти на питання критиків в онлайн-режимі.

Так, одна з дівчат відповіла, що її матір про скандал знає, а проте допоможе вирішити питання, якщо буде потреба.

"Знаєте, що сказала моя мама? Моїй мамі писали, скидали. Мама сказала: нє*** було здавати квартиру малолітнім. З приводу цього можете навіть і не писати, мама не дасть ні копійки. А якщо дійде справа до ментів, то повірте, мама все вирішить, мені допоможе", – заявила вона.

Інша школярка пояснила, що квартиру не ламали, а нібито розбили всього тільки дві картини, а в мережі, мовляв, з цього роздули скандал.

"Ми це зробили по угару. Ми не подумали, протупили. Ми пропонували типу гроші, нам відмовили. Там все було роз****, ми по приколу зламали дві картини, а з цього роздули таке, що ми типу ватні, б**, н***", – додала блогерка.

Що передувало

У понеділок, 27 вересня, мережею розлетілося відео з участю групи неповнолітніх дівчат, які трощать меблі у квартирі.

Як пояснила власниця помешкання, школярки орендували квартиру для святкування дня народження. Сусіди повідомили жінку, що з вікон летіла техніка, картини й посуд.

З місця події більшості винуватицям вдалося втекти, інші платити за пошкоджене майно відмовилися.

За даними ЗМІ, дівчата пішли на погром чужої оселі заради відео у TikTok. Підлітки, "господарюючи", матюкалися та співали гімн України.

Автор: Віолетта Орлова