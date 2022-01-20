Напередодні суд продовжив Миколі Харківському термін арешту.

Підозрюваний у скоєнні смертельної ДТП в Харкові - 16-річний Микола Харківський, який вчора нахамив родині загиблого, розмовляв по-хамськи й з власним адвокатом Інною Даниловою.

Про це пише "Суспільне", журналісти якого стали свідками кількахвилинної розмови. Вона сталася після того, як суддя вийшов у нарадчу кімнату, й у залі залишилися лише вони та працівники конвою.

Під час спілкування "мажор" обізвав "довбо**ами" інших учасників процесу, в тому числі потерпілих. Він також заявив, що може нецензурно "послати" суддю

"Я не буду приїжджати на суди!... Я не буду приїжджати! По-**й на все!", - по складах вимовив підозрюваний.

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Журналістам в приймальні судді згодом розповіли, що наявна в залі аудіосистема записує лише під час засідання й зупиняється, щойно він оголошує його закритим. Саме тому зафіксувати розмову під час перерви не вдалося.

За підсумками вчорашнього засідання підозрюваному продовжили термін тримання під вартою ще на два місяці.

Кривава ДТП за участю 16-річного мажора Миколи Харківського