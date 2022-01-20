Підозрюваний у скоєнні смертельної ДТП в Харкові - 16-річний Микола Харківський, який вчора нахамив родині загиблого, розмовляв по-хамськи й з власним адвокатом Інною Даниловою.
Про це пише "Суспільне", журналісти якого стали свідками кількахвилинної розмови. Вона сталася після того, як суддя вийшов у нарадчу кімнату, й у залі залишилися лише вони та працівники конвою.
Під час спілкування "мажор" обізвав "довбо**ами" інших учасників процесу, в тому числі потерпілих. Він також заявив, що може нецензурно "послати" суддю
"Я не буду приїжджати на суди!... Я не буду приїжджати! По-**й на все!", - по складах вимовив підозрюваний.
Читайте такожЗМІ помітили, як 16-річний "мажор" посміхається під час суду щодо ДТП у Харкові (фото)
Журналістам в приймальні судді згодом розповіли, що наявна в залі аудіосистема записує лише під час засідання й зупиняється, щойно він оголошує його закритим. Саме тому зафіксувати розмову під час перерви не вдалося.
За підсумками вчорашнього засідання підозрюваному продовжили термін тримання під вартою ще на два місяці.
Кривава ДТП за участю 16-річного мажора Миколи Харківського
- 26 жовтня у Харкові 16-річний водій Infiniti Микола Харківський, намагаючись перетнути перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської на червоний сигнал світлофора, на високій швидкості зіткнувся з Chevrolet Aveo. В результаті аварії 58 – річний водій Chevrolet загинув на місці, трьох пасажирів Infiniti-двох юнаків 19 років і 16-річну дівчину з важкими травмами госпіталізували.
- Водія Infiniti затримали. Йому обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права на заставу.
- В ході досудового розслідування було проведено кілька експертиз, які, зокрема, підтверджують факт осудності Харківського, а також те, що саме він перебував за кермом Infiniti. Крім того, встановлена швидкість руху цього авто на момент ДТП - 180 км/год.
- Перебуваючи в медичному закладі, водій зателефонував до поліції та повідомив, що його автомобіль нібито викрали.
- Досудовим розслідуванням встановлено, що на момент ДТП автомобіль Infiniti перебував у справному стані, в тому числі гальмівна і керуюча системи.
- Водієві Infiniti загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до семи років.
- Також у прокуратурі зазначають, що наразі проводиться слідство за фактами допуску батьками неповнолітнього до керування автомобілем та злісного невиконання обов'язків по догляду за дитиною (ст. 287, ст. 166 Кримінального кодексу).
- Крім того, в окремому кримінальному провадженні розслідується факт незаконного заволодіння транспортним засобом (ч. 1, ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу).