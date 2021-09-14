Кожен поліцейський отримав службову помпову рушницю, яка є зброєю несмертельної дії і покликана зупинити правопорушника.

Поліцейські офіцери громади з різних регіонів України отримали 86 службових автомобілів, нові помпові рушниці турецького виробництва і до них сейфи.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у Києві авто отримали поліцейські, які в липні цього року закінчили спеціальні курси і стали поліцейськими офіцерами громади.

Автомобілі придбані за бюджетні кошти. Вони укомплектовані раціями, спецсигналами, планшетами та речами, які стануть в нагоді поліцейським, які нестимуть службу у сільській місцевості. Це - бензопили, великі аптечки, буксирувальні троси, а також набір ключів. Окрім того, кожен поліцейський отримав службову помпову рушницю, яка є зброєю несмертельної дії і покликана зупинити правопорушника.

Як заявив на церемонії міністр внутрішніх справ Денис Монастирьский, поліцейський офіцер громади – це найуспішніший проект у реформуванні Національної поліції, адже, згідно з опитуваннями, найбільший рівень довіри у громадян саме до поліцейських офіцерів громади. "Ми можемо пишатися, що довіра до поліцейських офіцерів громади є найвищою серед усіх представників поліцейської професії. Цей проект буде збільшуватися. Наша мета, щоб до кінця наступного року поліцейських офіцерів громади стало дві тисяч осіб. А в цілому наша мета – щоби в кожній громаді запрацював такий поліцейський. Це означатиме візуальну присутність поліції в кожній громаді і рівень безпеки для кожного громадянина України", - сказав Монастирський.

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Водночас Монастирський зазначив, що наразі проблемним питанням є рівень заробітної плати поліцейських офіцерів громади. За його словами, це той фактор, який стримує поліцейських продовжувати свою кар’єру саме на цих посадах. "Залишається гострим питання заробітної плати. Коли спікувався з офіцерами, я запитував, що їх може змусити змінити роботу. Власне це низький рівень заробітної плати. І це є проблема, і це потрібно переглядати". Разом з тим Монастирський заявив, що питання збільшення заробітної плати поліцейських – це питання парламенту. Відповідаючи на запитання, чи буде вона збільшена, Монастирський сказав: "Бюджетний процес триває. Тут до наших проектів були народні депутати долучені, до яких ми будемо звертатися після внесення проекту держбюджету, який має бути внесений до Верховної Ради завтра. Через пропозиції депутатських комітетів і груп будемо вирівнювати цей баланс". Він пояснив, що йдеться про баланс між зарплатою поліцейською і середньою зарплатою в регіоні, де він працює.

Монастирський розповів що на сьогодні заробітна плата поліцейського складає від 12 до 16 тисяч гривень в залежності від надбавок та вислуги років. В райцентрах та селах це мінімально можлива сума, але вона недостатня. А в містах вона взагалі не витримує конкуренції.

В свою чергу голова Нацполіції Ігор Клименко уточнив, що мінімальна зарплата поліцейського – 12 тисяч, середня – 13. "А щоб заохотити поліцейських офіцерів громади, ми платимо до 14 тисяч. Звичайно, для Києва це зовсім недостатньо, оскільки основна частина поліцейських офіцерів громади у Києві мешкає за містом, і їм ще треба доїхати, треба харчуватися", - уточнив Клименко.

Поліцейські офіцери громад в Україні

Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський наприкінці липня під час спільного засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові та Національної ради реформ повідомив, що МВС планує запровадити посади поліцейських офіцерів майже для тисячі територіальних громад.

Автор: Дмитро Хилюк