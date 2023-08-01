Зібрані матеріали щодо цієї особи передані до Служби безпеки України для прийняття рішення.

Поліція встановила особу, яка зняла і опублікувала відео влучання російської ракети в Кривому Розі.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram.

"Поліцейські встановили особу, яка вчора знімала приліт російської ракети в Кривому Розі", - зазначив глава МВС.

Відео дня

Як уточнив міністр, "практично відразу це відео з’явилося в місцевому пабліку, а звідти за лічені хвилини поширилося у російських телеграм-каналах".

"Зібрані матеріали передані до Служби безпеки України для прийняття рішення", - повідомив Клименко.

Глава МВС подякував фахівцям кримінального аналізу та поліції Дніпропетровщини за результативну роботу.

Удар по Кривому Рогу 31 липня 2023 року - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 31 липня, російські загарбники поцілили по Кривому Рогу двома балістичними ракетами "Іскандер". Обстріл вівся з території тимчасово окупованого Криму - з району міста Джанкой.

Одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу. Інша ракета зруйнувала секцію з 4 по 9 поверхи житлового будинку.

Усього внаслідок російського обстрілу постраждало 75 людей: 6 загинуло та 69 поранено.

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