Звільнені бранці розповіли про харчування у полоні, воно було жахливим.

Українці обговорюють зворушливе відео обміну українських військових 4 лютого. Вже на підконтрольній Україні території військовий Максим Колесников, а в минулому київський ресторатор, бере в руки яблуко і зізнається - місяцями не бачив свіжих фруктів.

Як йдеться в сюжеті ТСН, звільнені бранці розповідають: їжа у російському полоні була жахлива. Шкаралупа з пагонами, залита олією, капуста з водою, запарена обмішка, тобто фактично корм для тварин - на сніданок, а дві картоплини - на вечір.

"Уперше за рік їм свіжий фрукт! Це навіть страшно", - зізнається Колесников, який дуже блідий та має кволий вигляд.

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Обмін полоненими 04.02.2023

Україні 4 лютого 2023-го року вдалося повернути додому ще 116 захисників. Це - оборонці Маріуполя, снайпери з-під Бахмута, партизани з Херсона та інші герої. Серед них - двоє офіцерів.

Крім того, вдалося повернути тіла загиблих іноземних волонтерів-добровольців - Крістофера Метью Перрі та Ендрю Тобіаса Метью, а також тіло загиблого українського воїна-добровольця Євгена Кулика, який служив у Французькому іноземному легіоні та після початку повномасштабного російського вторгнення повернувся захищати Україну.

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