За декілька годин населення Полтави зібрало необхідну допомогу для дітей.

Небайдужі полтавчани за декілька годин зібрали необхідні речі для евакуйованих дітей.

У Полтаві буквально завалили приміщення міської ради допомогою для дітей, йдеться в телеграм-каналі Україна 24.

"Мешканці менше ніж за дві години знесли в рази більше від необхідного: іграшки, одяг, взуття, засоби гігієни", - зазначається в повідомленні.

На відео видно, як жителі Полтави з пакетами в руках безперервно несуть допомогу в будівлю місцевої міськради.

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