'Помста буде вічною': російська ракета вбила 10-річного каратиста з сестрою та мамою

Тренер хлопчика емоційно відреагував на трагічну звістку.

Під час масованої атаки на Київ 8 липня Росія вбила 10-річного українського каратиста Максима Симанюка із сестрою та матір'ю. Усі троє були в себе вдома, коли їх вбила ракета терористів, повідомляє Українська федерація карате.

На момент загибелі Максиму було 10 років, його сестричці Анастасії - 9, мамі Зоряні - 40.

"Щирі співчуття батькові, а також клубу "Чемпіон", де трененувався Максим Симанюк, та тренеру Володимиру Боєву", - йдеться в повідомленні.

Тренер Володимир Боєв також емоційно відреагував на обстріл та загибель свого вихованця.

"Сьогодні російські терористи вбили нашого маленького чемпіона Максима Симанюка. Ненависті недостатньо. Помста буде вічною", - написав він.

Атака на Київ 8 липня

8 липня росіяни завдали ракетного удару по Україні і зокрема по Києву. Ворог запустив 38 ракет, з яких українським воїнам вдалося збити 30. Внаслідок обстрілу були пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та найбільша в Україні дитяча лікарня "Охматдит".

Станом на 17:00 від ракетного удару російських нелюдів в Києві загинуло 33 людини.

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