'Помста буде вічною': російська ракета вбила 10-річного каратиста з сестрою та мамою

Під час масованої атаки на Київ 8 липня Росія вбила 10-річного українського каратиста Максима Симанюка із сестрою та матір'ю. Усі троє були в себе вдома, коли їх вбила ракета терористів, повідомляє Українська федерація карате.
На момент загибелі Максиму було 10 років, його сестричці Анастасії - 9, мамі Зоряні - 40.
"Щирі співчуття батькові, а також клубу "Чемпіон", де трененувався Максим Симанюк, та тренеру Володимиру Боєву", - йдеться в повідомленні.
Тренер Володимир Боєв також емоційно відреагував на обстріл та загибель свого вихованця.
"Сьогодні російські терористи вбили нашого маленького чемпіона Максима Симанюка. Ненависті недостатньо. Помста буде вічною", - написав він.
Атака на Київ 8 липня
8 липня росіяни завдали ракетного удару по Україні і зокрема по Києву. Ворог запустив 38 ракет, з яких українським воїнам вдалося збити 30. Внаслідок обстрілу були пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та найбільша в Україні дитяча лікарня "Охматдит".
Станом на 17:00 від ракетного удару російських нелюдів в Києві загинуло 33 людини.