За словами експерта, така думка дітей "дуже корелює з позицією їхніх батьків".

Понад чверть (26%) українських учнів після школи хочуть продовжувати навчання за кордоном. Про це в інтерв'ю РБК Україна повідомив демограф Олександр Гладун. Він послався на опитування, проведене ще на початку 2024 року у школах приблизно в половині областей України.

За словами експерта, така думка дітей "дуже корелює з позицією їхніх батьків", водночас це залежить і від того, як батьки сприймають країну та умови проживання в ній:

"Я завжди кажу: війна – це одне, але нам ще треба проводити глибокі мотиваційні дослідження, чому люди від нас їдуть загалом. Бо їхали від нас і до повномасштабного вторгнення".

Гладун зазначив, що кількість українців, які залишаться в Україні після закінечння війни, залежатиме від того, на яких умовах вона закінчиться.

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"Якщо закінчиться на відвоюванні нами територій в кордонах 1991-го року, то додому повернеться значний відсоток людей. Але ж ситуація на фронті може й погіршитися. ... Однозначно, чим довше буде тривати війна, тим більше людей залишиться постійно жити за кордоном", - вважає фахівець.

При цьому, за словами демографа, що існує така річ як зворотні потоки.

"Частина людей після війни повернеться, а частина виїде. Коли знімуть обмеження по виїзду чоловіків, якщо родина до того часу збережеться, то буде вирішувати, де краще проводити далі спільне життя. Тому ймовірність того, що виїде частина чоловіків та окремих родин, – вона є", - резюмував Гладун.

Демографічна криза в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, в Україні суттєво впав рівень народжуваності. За даними соціологів, у 2021 року показник народжуваності становив 1,2 дитини на жінку, ще й тому, що Україна вже відчувала наслідки Covid. При цьому з тих пір цей показник упав нижче одиниці.

За прогнозом Інституту демографії та проблем якості життя НАН України, до 2051 року населення в Україні скоротиться до 25 мільйонів. Серед причин - війна, масштабна зовнішня міграція, низький рівень народжуваності, високий рівень передчасної смертності та масові вимушені переміщення населення в межах України.

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