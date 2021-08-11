Порушення виявляє вже не перша перевірка, однак керівництво установи наче закриває очі.

Вінницька обласна прокуратура вчергове перевірила слідчий ізолятор "Вінницької установи виконання покарань (№ 1)" та з'ясувала, що людей досі тримають в умовах, які "не відповідають жодним мінімальним стандартам поводження з в'язнями".

Про це розповіли у прес-службі прокуратури.

Зокрема, ув'язнених тримають у камерах напівпідвального приміщення слідчого ізолятора, що, за словами прокуратури, взагалі не відповідають жодним вимогам законодавства, оскільки потребують ремонту.

Люди перебувають в антисанітарних умовах: стіни та стеля вкриті грибком і пліснявою, оздоблення стін повністю відшароване, підлога вкрита брудом, рештками їжі та потребує ремонту. Денне природне світло та свіже повітря практично відсутні. Санітарні вузли брудні та непридатні для використання. Постільна білизна зношена та брудна.

Зазначається, що повна антисанітарія призвела до появи гризунів.

Водночас поки одні ув'язнені утримуються в таких умовах, інші мають можливість безперешкодно користуватися забороненими предметами.

Читайте такожТуалет, телевізор, мікрохвильовка і душ: у київському СІЗО відкрили платні камери у сканді-стилі (фото)"Лише упродовж двох місяців в ув'язнених виявлено та вилучено понад 30 мобільних телефонів. Та яким чином й за допомогою кого ув’язнені отримують заборонені предмети, не встановлено у жодному випадку. Наявні випадки вилучення заборонених предметів в одного ув'язненого по кілька разів, попри те, що взяті під варту особи відповідно до законодавства про попереднє ув'язнення перебувають в камерах під постійним наглядом адміністрації слідчого ізолятора", - повідомляють у прокуратурі.

Там також наголошують, що неодноразово звертали увагу керівництва установи та Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань на порушення. Однак у СІЗО досі нічого не змінили.

"Європейським судом з прав людини неодноразово констатувались порушення ст. 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод щодо заборони катування осіб в установах попереднього ув'язнення та виконання покарань, зокрема, в державній установі "Вінницька установа виконання покарань (№ 1)", до якого прирівняне незабезпечення прав взятих під варту осіб на належні умови тримання. Однак, попри вимоги законодавства та попередні вказівки прокуратури, до цього часу не вжито вичерпних заходів до недопущення аналогічних порушень прав ув'язнених з урахуванням рішень Європейського суду з прав людини та забезпечення останніх належними умовами тримання", - зазначають у прокуратурі.

За результатами перевірки прокурори внесли вказівку начальнику "Вінницької установи виконання покарань (№ 1)" невідкладно усунути виявлених порушень та притягнути винних службових осіб до дисциплінарної відповідальності.

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Автор: Катерина Комолова