Жінка кілька місяців отримувала від шахраїв-кур'єрів фальшиві гроші.

У Невському районі Петербурга 90-річній жінці кур'єри кілька місяців приносили замість пенсії "білети банку приколів".

Пенсіонерка виявила підступ лише тоді, коли пішла в магазин за продуктами та вирішила розплатитися одною з банкнот, пише "Мойка78".

Жінка дала касирці 5 тисяч рублів, проте та сказала, що купюра фальшива - "білет банку приколів".

Виявилося, що з таких "білетів" складалися всі накопичені за останній час заощадження пенсіонерки. При цьому пенсійні гроші вона забирала не сама: їй доставляли їх додому кур'єри "Пошти Росії".

Читайте такожВ Індії 16-річну дівчину зґвалтували 400 чоловіківЖінка звернулася до поліції. Правоохоронці вилучили у потерпілої 95 "білетів банку приколів" по 5 тисяч рублів і 13 квитанцій. Загалом матеріальні збитки склали 475 тисяч рублів. Відкрито кримінальну справу.

Як повідомляв УНІАН, російська пенсіонерка застрягла в саркофазі святого Лазаря на Кіпрі. А в Ульянівську пенсіонерка-зацеперка паралізувала своїм тілом рух одного з міських трамваїв.

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Автор: Катерина Комолова