Від сьогодні телеканал 1+1 розпочинає серію інформаційних вечорів, щоб надавати українцям тільки перевірену інформацію та експертні коментарі у непростий для країни час. Телеглядачі побачать в ефірі спільний марафон ток-шоу "Право на владу" та програми "Твій вечір".

Наталія Мосейчук анонсувала телевізійний марафон на своїй сторінці в Інстаграм та звернулася до українців з проханням раціонально оцінювати будь-яку інформацію та закликала до єдності у такий тривожний для України час.

"Разом з вами пройдемо цей час - непростий та тривожний. Час, що вимагає відвертих розмов. Будемо на зв’язку щодня у ці дні. Бо треба багато говорити, а головне разом фільтрувати. Обирати підтверджені факти і все ж таки йти у новий день з позитивними думками. Тримаймося разом! З любов‘ю і турботою. Бережіть себе і Україну", - зазначила телеведуча.

Єгор Гордєєв прокоментував старт марафону так:

"Українцям треба бути разом - це головний меседж, який ми зараз прагнемо донести. І хочемо показати це власним прикладом - 1+1 завжди підтримують українців, винятком не буде і нинішня складна політична ситуація. Разом з експертами ми будемо систематизовувати та організовувати всю інформацію, якої нині більше ніж забагато. Ситуація на міжнародній політичній арені змінюється, ми будемо відбирати лише достовірні факти, оперувати офіційними даними посилаючись на підтверджені офіційні джерела. Ми будемо виходити в ефір, щоб у наших глядачів не залишилось страху і паніки, щоб вони почувалися в інформаційній безпеці", - наголосив Єгор Гордєєв.

В обговоренні візьмуть участь: голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, міністр оборони Олексій Резніков, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та інші.