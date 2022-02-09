Туалети і розетки, які не працюють, - на такі умови у фірмовому поїзді поскаржився журналіст.

"Укрзалізниця"знову опинилася в центрі скандалу, цього разу "під рознос" в мережі потрапили умови в новому вагоні-трансформері.

Своїми враженнями від поїздки у Facebook поділився журналіст Єгор Чечеринда. Він їхав у фірмовому 38-му поїзді, що курсував із Запоріжжя до Києва.

За словами чоловіка, за квиток він заплатив майже 770 гривень, але умови у вагоні явно не відповідали такій сумі.

"Вагони нові, "трансформери". При цьому в нашому вагоні номер 1 неможливо було підзарядити телефон, тому що не було електрики в розетках, неможливо було помити руки, тому що не було води в туалетах, і неможливо було попісяти, тому що в модних сучасних унітазах і так до країв було сечі, яка просто не змивалася. Але туалет при цьому не закривали", - скаржиться журналіст.

Крім того, продовжив він, у сусідньому вагоні №2 був робочим тільки один туалет, а на другому висіла табличка "Не працює".

"Дякую, що хоч питна вода була за 10 грн за пляшечку. А наш провідник і о десятій вечора, і о третій ночі бігав по неї в сусідній вагон... Не зовсім зрозумів, чому одразу не взяти запас води до себе у вагон, - але це вже їхня логістика", - додав він.

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"Одним словом, дякую, рідна "Укрзалізниця", що за якісь $30 влаштувала для мене таку пізнавально-розважальну подорож!"- підсумував Чечеринда.

Раньше УЗ показала вагони-трансформери: там встановлені USB-розетки біля кожного місця, під столиками — спеціальні полички для підзарядки телефонів, купе обладнані індивідуальними системами клімат-контролю, системами регулювання освітлення.

Також у вагонах-трансформерах є кнопка виклику провідника, індикатор зайнятості туалету, інформаційні монітори, система відеоспостереження.