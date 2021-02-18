Дорожні роботи та ДТП значно ускладнили трафік київськими вулицями.

Сьогодні з самого ранку в Києві спостерігаються значні труднощі з трафіком. Ускладнили ситуацію кілька ДТП, що сталися на ключових "артеріях" міста.

УНІАН пропонує ознайомитися з актуальною ситуацією на столичних дорогах. Дані взяті з сервісу Google Maps.

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ДТП сталася на в'їзді на міст Патона, в результаті цього рух у бік Правого берега ускладнився. Також кілька ДТП сталися на пр. Перемоги. Через це утворилися затори на ділянці від с.м. "Житомирська" до с.м. "Берестейська" та від с.м. "Політехнічний інститут" до с. м. "Університет".

Традиційно затори утворилися на в'їздах до Києва з боку Софіївської Борщагівки та Вишневого.

Також пробки спостерігаються на вулицях Богатирській, Автозаводській, Кирилівській, Щербаківського, на вул.Щусєва в районі станцій метро "Сирець" і "Дорогожичі". Практично зупинилося Набережне шосе в бік Гаванського мосту. Така ж ситуація і на самому Гаванському мосту.

Складна ситуація з трафіком на пр. Валерія Лобановського, вул. Народного Ополчення, Чоколівському бульварі та Повітрофлотському проспекті.

Багатокілометрові пробки утворилися на пр.Академіка Глушкова та Голосіївському проспекті в бік Деміївки.

Ситуація на Лівому березі

На Лівому березі затори утворилися на пр. Визволителів, вулицях Братиславській і Миропільській, а також на вул. Кіото в районі станції метро "Лісова".

Затор на пр. Бажана розтягнувся від с.м. "Позняки" до Південного мосту.

Ситуація на мостах

На пр. Романа Шухевича сталася ДТП, в результаті чого на Північному мосту в бік Правого берега почав утворюватися затор.

Через дорожні роботи складнощі з трафіком спостерігаються на Русанівському мосту і мосту Метро також у бік Правого берега.

Затор утворився також на з'їзді з моста Патона в бік Правого берега.

На Південному мосту також ведуться ремонтні роботи, що трохи ускладнює трафік.

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Автор: Катерина Лиманська