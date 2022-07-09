Кожна українець потребує психологічної допомоги, підкреслила психоаналітик Анна Кушнерук.
Як розповіла вона Людмилі Барбір в рамках психологічної допомоги в ефірі Сніданку з 1+1, є кілька важливих акцентів психологічної допомоги в умовах війни.
Психоаналітик зазначила, що в умовах війни планування є спрямованою енергією, щоб наближатися різними шляхами до того, що людина вважає за потрібне і важливим.
"Доросла людина повинна визнати, що іноді у нього бувають мінуси, коли відчувається абсолютний відчай", - сказала вона.
Експерт дала прості рекомендації:
- Коли сумно - попити води і трохи порухатися;
- Можна вийти на вулицю, якщо ситуація це дозволяє;
- А якщо немає - просто поприсідати - напружувати і розслабляти м'язи;
- Якщо навіть подихати у вікно киснем - вже наша внутрішня печаль буде відчуватися хімічно легше.
Вона також дала рекомендації, як реагувати на негативні атаки хейтерів: "не потрібно намагатися зараз ідеалізувати себе і намагатися дотягнутися до рівня бездоганної особистості. Ми не можемо змусити людей мовчати. Просто не потрібно перед усіма кланятися заради того, щоб отримати право на життя. Кожен з нас його вибирає і завойовує собі сам".
"Дозволяйте собі радості спілкування. Вони роблять людину ще більш емоційно розвиненою", - додала Кушнерук.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що психолог дала поради, як скоріше адаптуватися до реалій війни.