Не потрібно намагатися зараз ідеалізувати себе і намагатися дотягнутися до рівня бездоганної особистості.

Кожна українець потребує психологічної допомоги, підкреслила психоаналітик Анна Кушнерук.

Як розповіла вона Людмилі Барбір в рамках психологічної допомоги в ефірі Сніданку з 1+1, є кілька важливих акцентів психологічної допомоги в умовах війни.

Психоаналітик зазначила, що в умовах війни планування є спрямованою енергією, щоб наближатися різними шляхами до того, що людина вважає за потрібне і важливим.

"Доросла людина повинна визнати, що іноді у нього бувають мінуси, коли відчувається абсолютний відчай", - сказала вона.

Експерт дала прості рекомендації:

Коли сумно - попити води і трохи порухатися;

Можна вийти на вулицю, якщо ситуація це дозволяє;

А якщо немає - просто поприсідати - напружувати і розслабляти м'язи;

Якщо навіть подихати у вікно киснем - вже наша внутрішня печаль буде відчуватися хімічно легше.

Вона також дала рекомендації, як реагувати на негативні атаки хейтерів: "не потрібно намагатися зараз ідеалізувати себе і намагатися дотягнутися до рівня бездоганної особистості. Ми не можемо змусити людей мовчати. Просто не потрібно перед усіма кланятися заради того, щоб отримати право на життя. Кожен з нас його вибирає і завойовує собі сам".

"Дозволяйте собі радості спілкування. Вони роблять людину ще більш емоційно розвиненою", - додала Кушнерук.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що психолог дала поради, як скоріше адаптуватися до реалій війни.

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