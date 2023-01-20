Данило Журавський зазначив, що тіло бабусі досі не знайшли.

Онук зниклої безвісти під час ракетного удару росіян по Дніпру жінки розповів, що бабуся перед трагедією подзвонила його дядькові, щоб попрощатися. На момент російської атаки вона перебувала в квартирі.

"Я можу говорити впевнено, ми вже пережили цей момент. Вже пройшло 6 днів, моєї бабусі немає, ховати просто нічого. Її просто розірвало в шматки, на такі дрібні шматки, що просто неможливо ідентифікувати. Тому доведеться моєму дядькові, у якого взяли зразки ДНК, чекати, коли в пересіяному смітті можуть бути знайдені частинки тіл. Знаходять пальці та ще щось", - розповів Данило Журавський у коментарі ТСН.

За його словами, 73-річна Олена Журавська приблизно за 15 хвилин до ракетного удару подзвонила його дядькові та сказала, що хоче попрощатися.

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"Мій дядько Роман з сім'єю – вагітною дружиною та двома маленькими дітьми пішов до церкви, а бабуся залишилася вдома. Дядько з сім'єю дуже віруюча людина. Так ось, бабуся сказала дядькові, що вночі їй відкрився Бог й сказав, що забере її. Передчувала й не жартувала. Ще зауважу, що коли дядько говорив з нею по телефону в той момент, перед попаданням ракети, ніякого вибуху не було. Не було ніяких звуків роботи ППО. Ракета на величезній швидкості потрапила в будинок", - поділився родич загиблої.

При цьому він вважає, що російська ракета потрапила саме в квартиру бабусі

"На четвертому поверсі, до другого, був просто спресований бетон. Бабуся перебувала у вітальні, звідки був вид на Дніпро. Туди влетіла ракета", - підсумував Журавський.

Ракетний удар по Дніпру - що відомо

14 січня російські окупанти вдарили ракетою по житловому будинку в Дніпрі, в результаті один під'їзд повністю впав. Пізніше стало відомо, що у багатоповерхівку влучила російська ракета Х-22.

Після розбору завалів стало відомо, що всього загинули 46 людей, а поранення отримали 80 осіб.

Крім того, повідомлялося, що Росія могла цілитися в Придніпровську ТЕС, але промазала, адже ракети Х-22 неточні.

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