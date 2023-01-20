Онук зниклої безвісти під час ракетного удару росіян по Дніпру жінки розповів, що бабуся перед трагедією подзвонила його дядькові, щоб попрощатися. На момент російської атаки вона перебувала в квартирі.
"Я можу говорити впевнено, ми вже пережили цей момент. Вже пройшло 6 днів, моєї бабусі немає, ховати просто нічого. Її просто розірвало в шматки, на такі дрібні шматки, що просто неможливо ідентифікувати. Тому доведеться моєму дядькові, у якого взяли зразки ДНК, чекати, коли в пересіяному смітті можуть бути знайдені частинки тіл. Знаходять пальці та ще щось", - розповів Данило Журавський у коментарі ТСН.
За його словами, 73-річна Олена Журавська приблизно за 15 хвилин до ракетного удару подзвонила його дядькові та сказала, що хоче попрощатися.
"Мій дядько Роман з сім'єю – вагітною дружиною та двома маленькими дітьми пішов до церкви, а бабуся залишилася вдома. Дядько з сім'єю дуже віруюча людина. Так ось, бабуся сказала дядькові, що вночі їй відкрився Бог й сказав, що забере її. Передчувала й не жартувала. Ще зауважу, що коли дядько говорив з нею по телефону в той момент, перед попаданням ракети, ніякого вибуху не було. Не було ніяких звуків роботи ППО. Ракета на величезній швидкості потрапила в будинок", - поділився родич загиблої.
При цьому він вважає, що російська ракета потрапила саме в квартиру бабусі
"На четвертому поверсі, до другого, був просто спресований бетон. Бабуся перебувала у вітальні, звідки був вид на Дніпро. Туди влетіла ракета", - підсумував Журавський.
Ракетний удар по Дніпру - що відомо
14 січня російські окупанти вдарили ракетою по житловому будинку в Дніпрі, в результаті один під'їзд повністю впав. Пізніше стало відомо, що у багатоповерхівку влучила російська ракета Х-22.
Після розбору завалів стало відомо, що всього загинули 46 людей, а поранення отримали 80 осіб.
Крім того, повідомлялося, що Росія могла цілитися в Придніпровську ТЕС, але промазала, адже ракети Х-22 неточні.