Родина переїхала у будинок за тиждень до трагедії.

Трагедія в Дніпрі унаслідок прильоту російської Х-22 забрала життя цілої родини - загинула Анастасія Ігнатенко, Дмитро Гузь та їхній 1,5-річний син Макар. Сім'я оселилася у сумнозвісному будинку за тиждень до "прильоту".

Про це повідомили у Facebook Спортивного комітету України. Анастасія Ігнатенко - майстер спорту України зі стрибків на акробатичній доріжці, неодноразова чемпіонка Запорізької області, призерка чемпіонатів України. Анастасія відома не лише як спортсменка, а і як тренер та суддя національної категорії зі спортивної акробатики.

"Загинула 14 січня 2023 року внаслідок теракту Росії в Дніпрі. За тиждень до трагедії вона орендувала квартиру на 7 поверсі в під’їзді, якого більше немає, на Набережній Перемоги, 118. Там вона оселилася з чоловіком Дмитром та півторарічним сином Макаром. Тіло дитини не знайдене, лише Анастасії та Дмитра", - йдеться у повідомленні.

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Як трагедія у Дніпрі 14.01.2023 поламала долі людей

Жахливий російський ракетний обстріл будинку в Дніпрі 14 січня забрав життя випадкової перехожої Ірини Саламатенко. З нею вже попрощалися, а син загиблої Ігор написав останній зворушливий лист про маму. Він довів до сліз мережу, його неможливо спокійно читати, душа розривається на шматки.

А жінка з вадами слуху Катерина Зеленська дивом вижила під завалами, але втратила маленького сина й чоловіка.

Одна з мешканок сумнозвісного будинку показала фото зустрічі Нового року із сусідами, чотирьох людей зі світлини вбила російська ракета.

Дідусь-мешканець 9-поверхівки не зміг стримати емоцій і звернувся до росіян 17 січня, проклинаючи їх. Він втратив онука внаслідок "прильоту".

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