Дівчинка під музичний супровід свого старшого братика 9 годин 54 хвилини виконувала українські пісні у центрі Львова.

Національний реєстр рекордів України визнав 5-річну Марію Макеєву з Кривого Рогу наймолодшою волонтеркою, яка своїм виступом зібрала для потреб Збройних сил України 35 тис. 492 грн.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.

"Неможливо перемогти країну, де навіть найменші діти наближають перемогу. Національний реєстр рекордів визнав 5-річну Марію Макеєву з Кривого Рогу наймолодшою волонтеркою, яка своїм виступом зібрала для потреб ЗСУ суму 35 492 грн", - розповіла вона.

За словами Вєтрової, дівчинка під музичний супровід свого старшого братика Олександра, який теж є рекордсменом України в іншій номінації, виконувала українські пісні у центрі Львова, куди вони з мамою тимчасово переїхали під час війни.

"Виступ маленької рекордсменки тривав 9 годин 54 хвилини. Спершу діти мріяли назбирати кошти на бронежилет, але, як з’ясували батьки, в той момент на передовій дуже були потрібні тепловізійні приціли. Тож за допомогою волонтерського фонду, який до дитячих коштів ще доклав певну суму, було придбано тепловізор INFIRAY СL35 M та переданий нашим бійцям на передову", - зазначила очільниця реєстру.

Вєтрова уточнила, що наймолодша в Україні волонтерка зі своїм братиком планують ще виступити і зібрати кошти на потреби ЗСУ.

"У дітей мрія одна: щоб якомога швидше закінчилася війна", - додала вона.

Раніше стало відомо, що у Боромлі Сумської області російські військові закатували марафонця з Книги рекордів України Сергія Проневича.

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