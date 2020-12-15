Згідно зі статистикою, в Україні кожна п’ята дитина стає жертвою сексуального насильства.

Журналісти програми «Гроші» з’ясовували, чи існує ринок дитячого порно в Україні та як вберегти свою дитину від участі в інтимних зйомках.

Читайте такожКонвеєр дитячого порно. Чому Україна зацікавила імперію педофілівУ новому сюжеті згадується історія резонансного секс-скандалу, пов’язаного із затриманням відомого фотографа Олександра Ктиторчука. Його звинуватили в зґвалтуванні та розбещенні неповнолітніх під час зйомок.

За словами психолога Олена Божук, згідно зі статистикою, в Україні кожна п’ята дитина стає жертвою сексуального насильства.

Адвокат Євгенія Колько зазначила, що дітей не вчать говорити про насильство щодо них, і діти або не знають, як поділитися з батьками, або вдома це якась «табуйована тема».

Своєю чергою спеціаліст у сфері розслідування злочинів проти дітей Анна Козлова додала, що це дуже складний процес – встановлення контакту з дитиною після вчинення подібних злочинів.

Частіше за все, за її словами, діти стають жертвами шантажу та маніпуляцій. Їх, наприклад, запевняють, що вони можуть стати відомими акторами, або ж залякують, що відзняте буде опубліковане.

Експерт з криміналістики та запобігання кіберзлочинності Сергій Денисенко шокував, що під час карантину кількість злочинів, пов’язаних з дитячою порнографією, зросла:

«У нас дешево це, тому що діти йдуть на будь-яку винагороду… або ж батьки продають своїх дітей».

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Автор: Катерина Шварц