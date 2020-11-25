56-річний житель Київської області підозрюється в розбещенні неповнолітніх.
Читайте такожУ Львові керівника дитячого табору підозрюють у зґвалтуванні 11 дівчатокПро це повідомляє у Facebook поліція Київської області.
Встановлено, що чоловік упродовж кількох років вчиняв розпусні дії щодо ряду неповнолітніх дівчат на території Києва та Обухівського району.
Зокрема, 15-річну киянку, яку він привіз до Обухівщини, де в салоні авто вчинив відносно неї розпусні дії. Також упродовж кількох років він вчиняв розпусні дії відносно 17-річної дівчини та інших невстановлених малолітніх дівчат на території Києва та Обухівщини.
За місцем роботи та у квартирі в Києві, яку зловмисник винаймав разом із співмешканкою, поліція під час обшуків вилучила ноутбуки, планшети, мобільні телефони, банківські картки, документи, які в подальшому будуть направлені на експертизу.
Також вилучено автомобіль його співмешканки, в якому чоловік вчиняв розпусні дії з неповнолітніми дівчатами.
За фактом розбещення неповнолітніх відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 156 Кримінального кодексу України.
Зловмиснику повідомлено про підозру, йому загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Запобіжний захід для нього обере суд.
У МВС повідомляють, що підозрюваний - відомий фотограф.
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