До повномасштабної війни він з дружиною і двома дітьми жили у цьому будинку.

У ніч на 22 червня у Дніпровському районі Києва пролунав потужний вибух - він стався у 16-поверховому будинку. Серед постраждалих унаслідок вибуху - родина Роберто Моралеса, відомого спортивного коментатора, а нині - бійця ЗСУ.

Журналісти "Сніданку з 1+1" зв'язалися з дружиною Моралеса Оксаною. У телефонній розмові жінка зізналася: ніч була страшною, адже їхня квартира розташована поруч з епіцентром вибуху.

Їй з дітьми - Даніелем і Марією - дивом удалося вижити, хоч не обійшлося без травм. З пресою сім'я поки не спілкується, тому з лікарні одразу поїхала до друзів, адже їхня квартира вигоріла дотла.

Роберто Моралес про втрачену унаслідок вибуху квартиру в Києві

Раніше відомий український спортивний коментатор Роберто Моралес розповів, що про втрату житла унаслідок вибуху в 16-поверхівці 22 червня дізнався під час служби у Збройних силах України. "Малишка, 33. Мій будинок, квартири вже немає", - написав він й показав фото зруйнованого житла.

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