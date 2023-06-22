Чоловік дізнався, що в нього більше немає житла під час служби у Збройних силах України.

Через масштабний вибух 16-поверхівки Києва, який вже забрав життя трьох українців, втратив квартиру відомий український спортивний коментатор Роберто Моралес.

Про втрату житла чоловік дізнався під час служби у Збройних силах України. Сумну новину щодо свого будинку Моралес повідомив у Facebook.

"Малишка, 33. Мій будинок, квартири вже немає", - написав він.

Допис чолові доповнив фото з великою діркою, яка утворилася від вибуху між поверхами будинку. Також він вказав номер банківської картки, щоб охочі українці могли його підтримати у час скрути 5375 4114 2223 6385.

Зазначимо, що до лав захисників України Моралес повернувся цієї весни. Раніше він також служив у АТО від З липня 2015 року до осені 2016. В ролі спортивного коментатора Моралес тривалий час пропрацював на телеканалі "Футбол" (з 2010 по 2019 рік). Раніше також працював на таких українських каналах, як "Інтер", "Мегаспорт", "Новий канал".

Вибух 16-поверхівки у Києві - мешканці підозрюють, що це була вибухівка

Нагадаємо, що зранку 22 червня у Дніпровському районі вибух пошкодив одразу три поверхи багатоквартирного будинку. Зранку Нацполіція та КМВА не були впевнені, що саме стало причиною катастрофи, однак згадували про можливу версію витоку газу у будинку.

Пізніше в коментарі кореспонденту УНІАН місцеві мешканці уточнили, що в їхньому будинку був проведений газ по 16 поверх (його будували за радянських часів з дотриманням старих нормативів). Однак українці кажуть, що, ймовірно, вибух стався не через газ.

На думку мешканця квартири з 9-го поверху Олександра, поверхом нижче (на 8-му), могли жити люди, які тримали вдома вибухонебезпечні речі. Зокрема, могли готуватися до диверсій з вибухівкою.

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