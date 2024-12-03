Місцевих мешканців закликали зробити запаси води.

Російські окупаційні війська у ніч проти 3 грудня атакували ударними дронами місто Тернопіль. Ворогу вдалось влучити в об'єкт критичної інфраструктури

Як повідомляє у Telegram Тернопільський міський голова Сергій Надал, наразі Тернопіль частково без світла.

"Ворожий БПЛА влучив в обʼєкт критичної інфраструктури на території Тернополя. Частина міста без електрики", - пише мер.

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За його словами, співробітники екстрених служб та енергетики працюють над усуненням наслідків атаки росіян. Водночас Надал закликав місцевих мешканців зробити запаси води, оскільки через відсутність електроенергії прогнозуються проблеми з водопостачанням.

"Енергетики та рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Зробіть запаси води, зарядіть телефони", - підсумував міський голова.

Атака на Тернопіль - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у Тернополі у ніч на 2 грудня внаслідок російської дронової атаки загорівся житловий будинок.

Начальник Тернопільської обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, що внаслідок влучання "шахеда" у будинок загинула людина, є поранені.

Згодом у в ДСНС показали наслідки удару "шахеда". Рятувальники зазначили, що "шахед" пошкодив багатоквартирний будинок. Виникла масштабна пожежа.

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