Вілкул пояснив, що російські парадигми плутають, що якщо їхній регіон російськомовний, значить вони росіяни, насправді це не так.

Очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що Кривий Ріг, незважаючи на те, що російськомовне місто, Росію не підтримує, як і він сам.

Про це він розповів в ефірі ТСН.

"Не було у нас переоцінки цінності, криворіжці завжди були проукраїнськими", - зазначив він.

Вілкул зазначив, що російські парадигми плутають, що якщо їхній регіон російськомовний, але це не означає, що вони росіяни.

"Російськомовний не означає, що він не патріот і не готовий воювати за Україну", - заявив політик і підкреслив, що їм байдуже від якого ворога захищати Кривий Ріг.

Він підкреслив, що зараз область згуртована навколо президента. "Він увійде в історію як великий президент великої нації. Зараз говорити про політику – це маячня", — висловив думку Вілкул.

Зараз, за його словами, ворог на відстані від міста на 17-40 км, на різних ділянках. Росіяни намагаються невеликими групами до десятка техніки спробувати здійснювати наступи. Але, на думку Вілкула, оточити місто немає ймовірності, тому що його протяжність 120 км. Найнебезпечніше зараз на Півдні, де "як таргани лізуть з Криму в Херсон" і обстрілюють території.

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