У Львові роботу військкомів зафільмували в ТРЦ "Форум".

Представників територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки помітили в торгово-розважальних центрах. Військкоми проводили рейди в ТРЦ Львова та Одеси.

Відповідні відео публікують місцеві телеграм-канали. Зокрема, у Львові роботу військкомів зафільмували в ТРЦ "Форум". Зазначається, що рейд там відбувся і в суботу, 9 грудня.

Водночас в Одесі працівники ТЦК прийшли до ТЦ Fontan Sky, повідомляють місцеві пабліки. Також військкомів помітили в одному зі спортзалів міста.

Раніше повідомлялося про роботу військкомів по спортзалах – зокрема, на Закарпатті та в Дніпрі.

Мобілізація в Україні: останні новини

Найближчим часом в Україні очікуються нові ініціативи в мобілізації. Таку заяву зробив секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, пропозиції з цього питання будуть розглянуті на засіданні Ставки.

Раніше член Комітету Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська прокоментувала затримання чоловіків на вулицях міст працівниками ТЦК. Вона наголосила, що викрадення людей не є припустимим.

Крім того, Бобровська пояснила, чому мобілізація у містах і селах відрізняється. За її словами, це корупційний фактор. Вона також зауважила, що мешканці селищ часто перебувають за місцем реєстрації, однак жителей міст знайти складніше.

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