За словами судді, це пов'язано з тим, що більшість жінок виїхали за кордон.

Справ про розірвання шлюбу та про аліменти в Україні стало більше. До повномасштабної війни до суду переважно подавали жінки, а зараз навпаки, більше чоловіки. Про це розповіла суддя-спікерка Деснянського районного суду міста Києва Валерія Бобко в інтерв'ю "Українському радіо".

За її словами, це пов'язано з тим, що більшість жінок виїхали за межі країни.

"І ми розуміємо, чому так сталося. Але, очевидно, кохання цього не витримало. Інколи жінки знаходять там своє щастя. І чоловікам нічого не залишається, як тільки подавати на розлучення. Але якщо дитина залишилася за кордоном, батько не бачить свою дитину. І починаються справи щодо вирішення питання, як він буде з дитиною спілкуватися. Тому що батько не може поїхати сьогодні за кордон. А дитина не хоче приїжджати, або мама її не пускає, тому що їй страшно, і це також нам зрозуміло", - пояснила Бобко.

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Одруження та розлучення в Україні

Як повідомляв УНІАН, в Україні в перших шість місяців 2024 року на п'ять шлюбів припало одне розлучення. Водночас кількість справ про розірвання шлюбу зросла у півтора раза, якщо порівнювати з аналогічним періодом 2023 року. Загалом за січень-червень українці створили 72,7 тисячі нових сімей. Це на 15% менше, ніж за той самий період минулого року.

Також стало відомо, що у державному застосунку "Дія" можна пройти повний цикл одруження - від подання заяви, шлюбу онлайн і до отримання свідоцтва. У Мінцифри зазначили, що завдяки шлюбу онлайн військові та пари, які перебувають далеко одне від одного, зможуть одружитися навіть якщо перебувають на відстані.

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