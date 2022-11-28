Обидва малюки наразі живуть із бабусями.

Двом малюкам, які вціліли під час розстрілу евакуаційної колони на Харківщині 25 вересня, знайшли опікунів.

Як йдеться в сюжеті ТСН, тепер дітлахи, чиї батьки загинули, коли намагалися вивезти їх з-під обстрілів, живуть з бабусями.

"Сім днів сиділи в підвалі, просто вже не було сил терпіти, тому, певно, виїхали", – розповідає Олена Власюк, мешканка Куп’янська-Вузлового, бабуся вцілілого під час обстрілу Михайлика.

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Після звільнення Куп’янськ нещадно бомбили окупанти, тож син Олени разом із дружиною і немовлявлям вирішив тікати від обстрілів евакуаційною колоною. Та окупанти майже впритул розстріляли людей з БТР. Тоді 25 людини загинули, та двом маленьким дітям вдалося вижити.

Михайлику, який через окупантів став сиротою, лише 1,5 роки. Його бабуся розповідає, що хлопчик тільки починає говорити, та найчастіше повторює слово "Бах".

"Він казав "Бах" і тікав. І зараз каже "бах, бах", – розповідає бабуся.

Іншу дитину, що вижила після обстрілу колони, 5-річну Поліну, разом із Михайликом у згорілій "Газелі" через день знайшли люди. Вони проїздили повз і почули дитячий плач.

"Їхали повз, дітлахів двоє… Забрали їх, і поранені були, Поліна каже, дві-три людини, забрали їх", – розповідає Людмила Потоцька, мешканка Куп’янська, бабуся маленької Поліни.

На момент обстрілу місце обстрілу перебувало у сірій зоні, тож до 30 вересня українські правоохоронці не мали змоги дістатися туди. За тиждень після трагедії Людмила дізналася – її син, батько Поліни, загинув.

"Не вірила, думала, живий – до останнього", – зізнається жінка.

Обстріл евакуаційної колони на Харківщині

На початку жовтня стало відомо, що в Куп'янському районі Харківської області виявили обстріляну колону з автомобілями цивільних.

За версією СБУ, шість стареньких легковиків та одну вантажівку "ГАЗель" майже впритул розстріляла диверсійно-розвідувальна група окупантів.

Спершу повідомлялось про загибель 24 осіб, з яких 13 діти. Згодом було виявлено ще одну жертву – це 75-річна жінка.

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