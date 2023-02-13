Займався махінаціями у сфері незаконної реєстрації іноземних лікарських засобів недоведеної якості.

Служба безпеки України оголосила про підозру колишньому першому заступнику міністра охорони здоров’я. Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Як повідомляє СБУ на своєму офіційному сайті, екс-чиновника звинувачують у порушенні встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів. Йому висунуто підозру згідно з ст. 321-2 Кримінального кодексу України.

Його ім’я у спецслужбі не називають, обличчя на фотозвіті також було заблюрене. Ймовірно мова іде про Олександра Комаріду, котрий був звільнений кілька днів тому.

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"Як свідчать матеріали розслідування, колишній посадовець сприяв незаконній реєстрації іноземних лікарських засобів недоведеної якості.

Встановлено, що він ухвалив неправомірне рішення щодо державної реєстрації за спрощеною процедурою зарубіжного препарату, який фактично є біологічно активною добавкою і потребує додаткових досліджень.

Таким чином цей БАД не міг бути зареєстрований як лікарський засіб, тим більше у "прискореному" режимі", - йдеться у звіті СБУ.

Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури м. Києва. На даний момент за допомогою досудового розслідування спецслужби намагаються встановити всіх обставин злочину та кола причетних до нього осіб.

Останні активності Служби безпеки України на даний момент

Голові слідчого комітету Російської Федерації Олександру Бастрикіну СБУ повідомила про підозру через створення на захоплених територіях України органів "судочинства" і сприяння масовим репресіям українців.

10 лютого СБУ та ДБР проводили масштабні обшуки по всій вертикалі митниці.

Окрім цього Служба безпеки України повідомила про підозру двом підлеглим колаборанта Сальдо.

Дісталося і Пушиліну: СБУ викрила корпорацію у Дніпрі, котра підтримувала окупантів.

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