Зловмисники отримали доступ до державного реєстру, завдяки чому на рік заробляли понад 150 млн доларів.

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили і заблокували масштабну злочинну схему оформлення дозвільних документів для моряків.

Як повідомляє прес-служба СБУ, фактично, державний реєстр перебував у володінні сторонніх приватних осіб, що дозволяло зловмисникам незаконно оформлювати дозвільні документи для моряків.

Орієнтовний розмір неправомірної вигоди, яку злочинці отримували щороку, сягав понад 150 млн доларів.

У цій схемі було об’єднано роботу мережі агентів-посередників, які за винагороду "допомагали" морякам проходити регулярне підтвердження своєї кваліфікації, і несанкціоноване втручання в державний реєстр.

"Якщо моряк намагався самостійно пройти тестування через особистий кабінет, то йому створювали штучні перешкоди. Наприклад, затягували строки видачі сертифікатів чи спотворювали результати тестів. Тож він був змушений звертатися до посередника. А той за допомогою нелегітимного додатку завантажував документи моряка в реєстр, забезпечував позитивне проходження тестування і кінцеве підтвердження кваліфікації. При цьому самому замовнику не потрібно було відвідувати навчальні центри, курси чи проходити медичні обстеження", - йдеться у повідомленні.

Винагорода для "агента" становила 3-8 тис. доларів в залежності від посади моряка.

Правоохоронці встановили, що у схемі були задіяні колишні та нинішні посадовці Держслужби морського та річкового транспорту України та Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків.

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Розслідуючи кримінальне провадження, кіберфахівці СБУ встановили, що держреєстр документів моряків та автоматизовані системи контролювали сторонні особи. Вони ж і мали доступ до цих ресурсів, хоча ті розроблялися та були придбані за державні кошти.

За даними СБУ, зловмисники мали низку груп у різних меседжерах, де координували свою роботу.

"Наразі доступ до реєстру стороннім особам, у тому числі фігурантам кримінального провадження, заблоковано. СБУ вживає усі організаційно-технічні заходи, щоб остаточно повернути реєстр в управління держави та відновити його стабільну роботу", - наголосили у відомстві.

Докази злочинної схеми були зібрані і задокументовані під час масштабної спецоперації, в рамках якої обшуки відбулися в офісах, дата-центрах і в місцях проживання фігурантів.

Вирішується питання про повідомлення їм підозр, слідчі дії тривають.

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Автор: Антоніна Доломанжи