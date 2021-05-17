Зазначається, що метою навчань є підвищення рівня взаємосумісності збройних підрозділів України та США і держав-партнерів НАТО.

В Одесі завершилась заключна конференція з планування українсько-американських навчань Sea Breeze-2021, які відбудуться влітку 2021 року. Вони пройдуть на Чорному морі в Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

Як повідомили Військово-морські сили Збройних сил України у Facebook, під час конференції було узгоджено склад учасників, обговорено послідовне та якісне планування згуртованого навчання Військово-Морських Сил ЗСУ, Нацгвардії України, інших військових відомств, а також 29 країн-членів НАТО та партнерів.

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"У конференції, разом з Україною, взяли участь 16 держав-учасниць та партнерів Північноатлантичного Альянсу. Окрім Військово-Морських Сил ЗС України до планування долучилися представники майже всіх видів, родів Збройних Сил та силових структур України", – йдеться у повідомленні ВМС ЗСУ.

"Протягом чотирьох днів представники країн-учасниць обговорили та остаточно узгодили питання з організації навчань, серед яких робота багатонаціонального штабу, визначення та постановка завдань силам, що будуть залучатись, порядок взаємодії компонентів, всебічне забезпечення тощо", – додали військові.

Зазначається, що метою навчань є підвищення рівня взаємосумісності збройних підрозділів України та США і держав-партнерів НАТО.

Зазначається, що цьогоріч у заключній конференції уперше взяли участь представники таких країн як Сенегал та Туніс. Загалом, планується залучити понад 30 кораблів, 30 літальних апаратів у морському і повітряному компоненті та понад 1400 військовослужбовців підрозділів різних країн у сухопутному компоненті.

"Цьогорічне навчання "Сі-Бриз" об’єднує рекордну кількість держав-учасниць, а саме 27 країн, які будуть брати участь безпосередньо з залученням підрозділів, кораблів, літаків та відповідним офіцерським складом. Так, з урахуванням "спостерігачів", на навчаннях "Сі Бриз 2021" планується до 35 країн", – повідомили у ВМС.

"Sea Breeze" – це багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України починаючи з 1997 року відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво в галузі оборонних та військових відносин між Міноборони США і Міноборони України від 1993 року. Співорганізаторами навчань виступають Україна та США.

Україна і НАТО: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко